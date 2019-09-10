» » Станислав Черчесов: в ситуации с Кутеповым могу только плечами развести. Пусть борется в "Спартаке" и играет

Станислав Черчесов: в ситуации с Кутеповым могу только плечами развести. Пусть борется в "Спартаке" и играет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о положении защитника "Спартака" Ильи Кутепова.
Фото: ТАСС
"Недавно мы обсуждали это в своем штабе. Пять игр на чемпионате мира на хорошем уровне, думали, наконец, у нас есть хорошая связка в защите. Джикия — Кутепов, один клуб. Видите, уже год почти не играет. Мы ничего сделать не можем. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать, что и у кого случается. Сейчас он в "Спартаке", пусть борется и играет. Будет играть на том уровне — мы посмотрим. Нет Кутепова — есть Семенов. Не будет его, значит, наша задача — искать альтернативу, а не переживать", — сказал Черчесов.


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Теги: Черчесов Кутепов Спартак Сборная России
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