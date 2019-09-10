Станислав Черчесов: Сутормин? Переход в большой клуб не значит вызов в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подвел итоги отборочных матчей Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.



"Победа победой, но качество игры должно быть более содержательным. Настрой был правильный. Другое дело, что около штрафной надо быть более расторопными и смышлёными. Таких игр будет достаточно, нужно потренировать позиционную атаку. У нас было всего две тренировки по факту, остальные — восстановительные.



Мы смотрим на игроков и на их качества, на физическое состояние и знаем, как его использовать. Ионов играл и в "Зените", и в "Динамо". Кудряшов только приехал из Турции. Например, Сутормин из "Оренбурга" перешёл в "Зенит", и его нет в сборной. Переход из маленького клуба в большой значит вызов в сборную? Нет. Всё зависит от качеств", — сказал Черчесов.