"Локомотив" первым из клубов РПЛ провел антидопинговый семинар

Главный врач ЦСМ "Локомед" Филипп Чубаровский рассказал о важности данного события.
"Семинар прошел в рамках антидопингового образования для спортсменов нашей Академии, молодежной команды и ЖФК "Локомотив", а также "Казанки". Приезжали специалисты из агентства РУСАДА, которые рассказали об основных тенденциях антидопингового обеспечения.
«Локомотив» первым из клубов @rfpl провёл антидопинговый семинар ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 10, 2019
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