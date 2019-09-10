"Локомотив" первым из клубов РПЛ провел антидопинговый семинар

Московский "Локомотив" провел семинар по антидопинговому обеспечению, сообщает пресс-служба команды. "Железнодорожники" стали первым клубом РПЛ, чье руководство организовало подобный семинар.Главный врач ЦСМ "Локомед" Филипп Чубаровский рассказал о важности данного события."Семинар прошел в рамках антидопингового образования для спортсменов нашей Академии, молодежной команды и ЖФК "Локомотив", а также "Казанки". Приезжали специалисты из агентства РУСАДА, которые рассказали об основных тенденциях антидопингового обеспечения.