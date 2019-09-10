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"Спартак" примет участие в турнире в США в январе 2020 года

"Спартак" примет участие на турнире Florida Cup в США, который состоится в начале 2020 года, сообщает официальный сайт красно-белых.
Фото: РПЛ
Соперниками москвичей будут "Коринтианс" и "Палмейрас" из Бразилии и колумбийский "Атлетико Насьональ".

Соревнование пройдет в Орландо с 13 по 20 января. В рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль.

Прошлые победители Florida Cup — "Кельн", "Атлетико Минейро", "Сан-Паулу", "Атлетико Насьональ" и "Фламенго".

В этом году матчи Florida Cup показывали в 103 странах мира.


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Теги: Спартак
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