"Спартак" примет участие в турнире в США в январе 2020 года

"Спартак" примет участие на турнире Florida Cup в США, который состоится в начале 2020 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

Фото: РПЛ

Соперниками москвичей будут "Коринтианс" и "Палмейрас" из Бразилии и колумбийский "Атлетико Насьональ".



Соревнование пройдет в Орландо с 13 по 20 января. В рамках турнира состоится крупный музыкальный фестиваль.



Прошлые победители Florida Cup — "Кельн", "Атлетико Минейро", "Сан-Паулу", "Атлетико Насьональ" и "Фламенго".



В этом году матчи Florida Cup показывали в 103 странах мира.