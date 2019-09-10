"Вспоминаю матч с Бельгией — еще до чемпионата мира, в Сочи. Тогда мне еще Мутко говорил: "Если не выиграем, придется снимать Стаса". Проигрывали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.
Матч, после которого Черчесова могли уволить: Мутко говорил: "Не выиграем - придется снимать Стас"
Бывший президент РФС Виталий Мутко мог уволить Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России после товарищеского матча с Бельгией в марте 2017 года.
Фото: РФС
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