Роберто Розетти удивлен происходящим вокруг судей в России

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти был удивлён происходящим в последнее время в российском судействе и попыткой некоторых клубов РПЛ вмешаться в работу руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова.

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