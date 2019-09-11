Аналитики букмекерских контор оценили шансы игроков снова оказаться в тюрьме. Если до конца 2020 года Кокорин вновь будет вынужден отбывать тюремное заключение, сыграет ставка с коэффициентом 9.00.
У Мамаева, по мнению экспертов, больше шансов оказаться за решеткой. Рецидив для Павла котируется за 7.50.
"Спорт24"
Букмекеры оценили шансы Кокорина и Мамаева вернуться в тюрьму
17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев освободятся по УДО. С октября 2018 года футболисты находились в СИЗО, а затем в колонии.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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