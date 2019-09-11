«Спартак» дорожает, но дело не только в том, как играют новички. Новые цифры от Transfermarkt

Шомуродов и Соболев стоят примерно одинаково, Алексей Миранчук догнал брата, полузащитник красно-белых Гус Тиль стал дороже в два раза и только Берг идёт на понижение.10 сентября Transfermarkt обновил стоимость некоторых игроков РПЛ. Новая информация от аналитиков появилась далеко не по всем позициям российского футбола, но по некоторым ключевым фигурам поговорить мы можем уже сейчас.У шведского нападающего не очень получается в России. Особенно на фоне Шюррле (который при всём прочем провалил игру с «Зенитом») и Тиля (о нём будем говорить дальше). Хотя Джордан и успел забить за москвичей, в Самаре форварду откровенно повезло с рикошетом.При этом по сравнению с июнем экс-игрок «Норрчепинга» подорожал с 0.8 млн евро до 2.5.Всё дело в том, что стоимость игроков традиционно повышается сразу после их перехода в новый клуб. Мы увидим это дальше и на примере других, но Ларссон и сам неплохо иллюстрирует ситуацию, при которой без успехов на поле можно оказаться дороже.Форвард спустился из «Боруссии» в московское «Динамо», а всё равно не подешевел – с 13 млн он поднялся до 15.Впрочем, здесь история не только про трансфер. В составе бело-голубых футболист пока что выступает очень неплохо. Гол в дерби с «Локо» победным не стал, зато с «Тамбовом» нападающий принёс своей команде три очка.



Бакаев заслужил большего



Если сравнивать с первым месяцем прошедшего лета, крайний полузащитник красно-белых прибавил в весе только на полмиллиона. С 3.5 россиянин поднялся до 4. Так кажется, что футболист заслуживает больше.



С того момента, как он перебрался в «Спартак», Бакаев стал одним из лидеров команды Кононова. За восемь игр чемпионата у него уже два гола и две передачи – статистика для крайнего полузащитника просто замечательная. Не говоря о вытащенных им матчах: например, с ЦСКА и «Туном».



А ведь могло быть ещё лучше. Если бы против «Зенита», Зелимхан не подыграл себе рукой, когда прошивал Лунёва.



Поправились тащившие на старте Максименко и Жиго



Наверное, два главных игрока старта чемпионата в составе «Спартака». Жиго и Максименко тащили ещё до того момента, как появились Шюррле и Тиль.



Максименко лучший вратарь лиги на данный момент (можно дальше не читать и начинать войну в комментариях). Он вытащил для команды целый ряд матчей и за это стал дороже на полтора миллиона евро. Теперь голкипер стоит 5 млн (хотя, конечно, гораздо больше).





Жиго, забивший три мяча за восемь туров, прибавил на миллион – теперь он стоит 8.Хотя это не совсем корректно, потому что новые данные по Антону не выкатили. Он получил на сайте оценку в 16 миллионов ещё в июне. Алексей в том же месяце получил 15, но за минувшее лето Антона догнал.Как и в ситуации с Максименко, стоимость братьев гораздо выше. Гендиректор «Локо» Василий Кикнадзе сообщал, что на переговорах, похоже, с «Зенитом» фигурировала цена 85 млн евро за двух братьев.Забивший уже семь голов в этом сезоне форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов прибавил на миллион (с 1.5 до 2.5), а главный его соперник по таблице бомбардиров Александр Соболев из Самары (6 забитых мячей на данный момент) поднялся с 1.2 до 2 миллионов. Не так далеко друг от друга располагаются игроки, хотя для российских клубов гораздо ценнее Соболев - у него ведь паспорт.Год назад юный джокер «Краснодара» стоил всего 800 тысяч евро. С тех пор утекло много воды и назалетало много голов – в начале лета Шапи стоил 6 млн, а теперь добавил к ним ещё 500 тысяч евро. Можно было и побольше, учитывая, что Магомед начал делать результат и в старте.Цена на полузащитника красно-белых за три месяца увеличилась в два раза – с 6 млн до 12. В случае с Тилем сложилось всё – он перешёл на повышение и к тому же отлично начал в Москве. Уже сейчас его вполне можно считать главным игроком команды Кононова.Вячеслав Караваев не провёл в нашей лиге после перехода из «Витесса» ни одной встречи, но при этом начал стоить в два раза дороже – его трансферная стоимость подскочила с 3 млн евро до 6. Та же ситуация, что и с Ларссоном.Из всего обновления один только неудачник – нападающий «Краснодара» Маркус Берг.Стоимость игрока снизилась за полгода на миллион евро (с 3.5 до 2.5). Вроде как главная причина падения - возраст игрока, но легко найти и объективные причины на футбольном поле: швед пока отвратительно выступает за российскую команду.Фото: ФК "Спартак", Sports.ru