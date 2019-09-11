Бывший защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, который сейчас играет за ЦСКА, поделился своими ожиданиями в преддверии матча 9-го тура РПЛ против своей бывшей команды.
"Если у меня будет шанс, я постараюсь забить своей бывшей команде. Когда ты выходишь на матч, ты играешь, чтобы побеждать. Да, до этого я выступал за "Тамбов", но сейчас защищаю цвета ПФК ЦСКА и сделаю для своей команды все! Адаптация в новом коллективе идет прекрасно, я уже чувствую, что я дома, в семье. Все ребята, тренеры и персонал — отличные парни: отношение ко всем одинаковое, никто никого не выделяет. Меня здорово приняли, мне очень комфортно здесь тренироваться и играть", - цитирует Гогуа пресс-служба ЦСКА.
Седрик Гогуа: я постараюсь забить "Тамбову"
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