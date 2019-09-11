Партнер адвокатского бюро "Антонов и партнеры" Захар Лебедев рассказал, какое будущее ожидает футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Он также отметил, что Кокорин и Мамаев смогут законно получить разрешение на выезд за пределы страны уже в декабре или январе.
Ранее стало известно, что экс-спортсмены 17 сентября освободятся из колонии по УДО.
"На Кокорина и Мамаева не могут наложены ограничения на выезд, так как от отбытия наказания они все же освобождены. Однако вопрос остается все равно спорным на данный момент. Существует также такое понятие, как административный надзор, который может осуществляться только в пределах РФ и применяется к условно-досрочно освобожденным. В рамках административного надзора футболистам могут запретить покидать пределы страны.
В любом случае, такое ограничение может быть временно снято по ходатайству футболистов или их адвокатов с разрешения должностного лица при наличии уважительных причин.
Согласно практике, уважительность таких причин чаще всего связана с необходимостью лечения, которое может быть оказано только за пределами России, также с необходимостью ухода за близким родственником, проживающим за рубежом. Однако лично мне кажется, что у Кокорина с Мамаевым проблем с выездом за границу возникнуть не должно, и к спортивным сборам в декабре/январе разрешение на выезд они получат законным образом", - цитирует Лебедева Sport24.
Юрист: после декабря Кокорин и Мамаев смогут выезжать за границу
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