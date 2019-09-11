Георгий Джикия и Роман Зобнин приступили к тренировкам в составе "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу против "Урала".Сегодня красно-белые провели очередную тренировку в Тарасовке, участие в которой приняли в том числе игроки, вернувшиеся из расположения своих сборных. Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев работали с командой уже вчера, а сегодня к ним присоединились Георгий Джикия и Роман Зобнин.Александр Максименко, Николай Рассказов и Наиль Умяров, выступавшие за молодежную сборную России, а также чех Алекс Крал приступят к тренировкам завтра, аргентинец Эсекель Понсе — в пятницу.