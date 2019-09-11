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Георгий Джикия и Роман Зобнин приступили к тренировкам в составе "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу против "Урала".

Сегодня красно-белые провели очередную тренировку в Тарасовке, участие в которой приняли в том числе игроки, вернувшиеся из расположения своих сборных. Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев работали с командой уже вчера, а сегодня к ним присоединились Георгий Джикия и Роман Зобнин.

Александр Максименко, Николай Рассказов и Наиль Умяров, выступавшие за молодежную сборную России, а также чех Алекс Крал приступят к тренировкам завтра, аргентинец Эсекель Понсе — в пятницу.

ФК "Спартак"


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Теги: Джикия Зобнин Спартак
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