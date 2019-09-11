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Отец Кузяева: пока ничего не могу сказать о новом контракте сына с "Зенитом"

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, прокомментировал ситуацию с продлением контракта своего сына.

Действующее соглашение 26-летнего Кузяева рассчитано до лета 2020 года.

"Новый контракт с "Зенитом"? Пока ничего не могу вам сказать. Далер — основной игрок "Зенита". Просто он восстанавливается после травмы. Это первая задача.

Когда он восстановится? Это один Бог знает. Травмы — серьезная вещь. Здесь сложно прогнозировать. Обращения из других клубов? Давайте пока эта информация останется между мной и Далером. Он очень востребованный футболист. Чтобы люди понимали", — цитирует Адьяма Кузяева "Спорт День за Днем".


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Теги: Кузяев Зенит
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