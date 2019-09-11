Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Член комитета и один из авторов законопроекта Дмитрий Свищев пообещал еще раз внести этот вопрос в повестку и посетовал на связанные с пивом стереотипы.
"К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти.
Тут нельзя быть «немножко беременной». Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение", — цитирует Свищева НТВ.
Комитет Госдумы не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах
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