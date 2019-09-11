"Локомотив" один из ближайших двух сезонов может провести на стадионе "Динамо"

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем телеграме рассказал о планах "Локомотива" по реконструкции стадиона.



"Локомотив" наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции "РЖД Арены". В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизове — следующим летом или летом 2021 года.



Также "Локо" и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года. Далеко не факт, что арена обзаведется крышей над полем, о которой так мечтал Илья Геркус.



Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что один из ближайших двух сезонов "Локомотив" проведет на стадионе "Динамо". Переезд в Петровский парк — пока самый вероятный вариант", — написал Арустамян.