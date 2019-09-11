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Роман Бабаев - о переходе Кругового в "Зенит": денежные знаки - один из самых серьезных мотиваторов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с защитником Данилом Круговым, который этим летом вел переговоры с армейцами, но в последний момент решил подписать контракт с "Зенитом".

"Такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Все-таки денежные знаки — это один из самых серьезных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.

Жора Щенников травмирован. Возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился.

По Круговому были очень близки, но произошло то, что произошло. Большой проблемы для клуба это не представляет. Не тот вариант, о котором стоит сильно жалеть. Позиция нападающего, да. Было обидно, что не получилось. Было потрачено много времени, проблемная позиция. Не договорились с людьми, которые существенно усилили бы команду. У Данилы бы получилось сразу начать играть у нас, уверен. Но не скажу, что мы сильно расстроены и потрясены", - цитирует Бабаева "Чемпионат".


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Теги: Бабаев ЦСКА Круговой ЗЕнит
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