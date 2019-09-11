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ЦСКА исключил возможность возвращения в команду Мамаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не будет рассматривать кандидатуру полузащитника Павла Мамаева в случае разрыва контракта с "Краснодаром".

"Нет-нет да обсуждаем это с Гончаренко. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду. Каждый может ошибиться. Да, история очень некрасивая, недопустимая, но ребята искупили ее сполна.

Поэтому нельзя больше их трогать на эту тему, если они не дадут поводов в будущем, на что мне хочется надеяться. Так что речь не идет о репутации, речь идет об исключительно спортивных аспектах", - цитирует Бабаева "Чемпионат".


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Теги: ЦСКА Мамаев
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