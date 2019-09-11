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Роман Бабаев: стало откровением, что футболисты из Европы не так охотно смотрят в сторону России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу клуба на трансферном рынке в минувшее лето и выразил удивление тем, что российскому чемпионату становится тяжелее завлечь качественных иностранных игроков.

"К сожалению, из того, что планировали, получилось не все. Оценка — четверка с минусом. Она может превратиться в тройку, а может и в пятерку — в зависимости от того, как новички проявят себя. Рынок очень непростой. Понимаю: болельщикам уже надоели эти разговоры о том, что достаточно тяжело найти качественное усиление за адекватные деньги. Но ситуация действительно существенно поменялась.

Для меня стало откровением, футболисты из европейских чемпионатов не так охотно смотрят в сторону России. Если, конечно, не предлагать каких-то сумасшедших денег — но это не наш формат. Понимаю, что это может быть связано с Лигой чемпионов, в которой мы в этом сезоне не участвуем. Это был наш козырь, и теперь мы его лишились. Несколько вариантов отпало именно по этой причине.

Раньше мы не сталкивались с тенденцией, что футболисты просто не хотят ехать в Россию — при том, что сами не являются гражданами Евросоюза. Это были и африканцы, и латиноамериканцы, играющие в европейских чемпионатах.

Репутация российского футбола давно, особенно после чемпионата мира, ни у кого не вызывает сомнений. Понятно, что мы не можем конкурировать с Англией, Испанией, Италией по уровню футбола, но во всём остальном… В инфраструктуре мы ни в чем в не уступаем другим странам. Уровень проживания в Москве и в других больших городах России достаточно высок, как и уровень чемпионата. Но в этот раз случилось то, что случилось", - цитирует Бабаева "Чемпионат".


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Теги: Бабаев ЦСКА
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