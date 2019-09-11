"Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с "Удинезе", мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с "Удинезе" обо всем еще в конце декабря — начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок. Другое дело, зачем вести такую двойную игру. Можно догадаться, что мы были запасным вариантом, если с "Удинезе" не получится. Но мы не святые, чтобы оценивать чьи-то моральные качества.
Но Бекао признавался главному тренеру в нежелании уходить, бил себя в грудь, говорил: "Только ЦСКА, просто решите личные вопросы". А личные вопросы невозможно было решить, потому что агенты не выходили на связь. То они путешествовали, то у них телефоны ломались. Даже не было возможности торговаться. Но понятно, что это была просто затяжка времени.
Осенью мы и начали переговоры. У нас последний матч был в Мадриде, туда уже должны были приехать его агенты для подписания контракта, все было согласовано. Мы решили его выкупать в октябре. По этой причине уже был подписан трансфер с клубом Родриго. Руки были развязаны, чтобы подписать личный контракт. Но потом начались чудеса в решете. Значит, мы тоже в чем-то недоработали", — цитирует Бабаева "Чемпионат".
Роман Бабаев — о ситуации с Бекао: неприятно, чувствуешь себя лохом
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал подробности перехода защитника Родриго Бекао в "Удинезе". 23-летний бразилец провел в составе армейцев сезон-2018/19 на правах аренды. ЦСКА имел приоритет в выкупе контракта Бекао у бразильского клуба "Байя", но не смог договориться с игроком и его агентом по условиям контракта. В середине июля 2019 года Бекао официально стал игроком "Удинезе".
Фото: pfc-cska.com
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