"У меня сын занимался в ЦСКА. Я следил за молодёжкой и очень удивился, когда Слава через Артёма поинтересовался, можно ли подъехать на просмотр в "Зоркий". Я ещё переспросил: это тот самый Георгиевский, который в ЦСКА был? Его невостребованность была для меня странной. Не понимаю, как он "Велесу" не пригодился. Когда мне набрал, я сказал: "Никаких просмотров, приезжай, пообщаемся". Сразу предупредил, что больших задач перед командой не стоит, бюджет – самый маленький в зоне. Зато есть возможность получить практику и сделать перезагрузку карьеры. Хочется помочь парню вернуться. Вторая лига – не его уровень, это очевидно.
Думаю, он и сейчас мог бы играть в ЦСКА, после схода старого поколения. Техника, работа с мячом, виденье поля, обводка – всё по-прежнему при нём. Может, тренера "своего" не встретил. Георгиевский – специфический футболист. Он хорош в атаке, умненький, может отдать голевую передачу, забить. От него не надо требовать на пятой точке ездить – нужно заострять внимание на сильных качествах. Он очень хочет вернуться на высокий уровень, и я верю, что сможет. 24 года – не возраст. Всё ещё впереди, — отметил Юран в беседе "Чемпионатом".
В текущем сезоне "Зоркий" занимает третье место в зоне "Центр" ПФЛ. В активе Георгиевского 8 игр, 3 гола и 3 результативные передачи. Ещё 1 гол Святослав забил в Кубке.
Сергей Юран: Георгиевский и сейчас мог бы играть в ЦСКА. Вторая лига – не его уровень, это очевидно
Главный тренер "Зоркого" из Красногорска Сергей Юран рассказал, как в его команде оказался воспитанник ЦСКА полузащитник Святослав Георгиевский.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
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