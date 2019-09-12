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Оскар Хильемарк: в России сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы

Новичок московского "Динамо" полузащитник Оскар Хильемарк оценил уровень Премьер-Лиги.
Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
"Я перешёл из итальянской Серии А. Конечно, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне чемпионата России, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь играют. Здесь тоже сильная лига, рад, что у меня есть возможность попробовать здесь свои силы. Мне нравится главный тренер команды Дмитрий Хохлов, который тоже играл в Европе. Здесь фантастическое место, я слышал о Москве только хорошее", — сказал игрок в интервью клубному телевидению.


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Теги: Динамо Хильемарк
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