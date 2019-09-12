Массимо Каррера: Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова о том, что ситуация начала ухудшаться после появления Тимура Гурцкая и Марко Трабукки, входивших в окружение итальянского тренера.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
"Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали мне. Они рассказывали про игроков российского чемпионата, я знакомился с ними через них. Когда я общался с президентом, я делал это через Трабукки, так как Марко говорит и по-русски, и по-итальянски. Это было мне на руку. Они делали свою работу, и я никогда не приводил игроков для того, чтобы Трабукки и Гурцкая зарабатывали на них. Я просил игроков у руководства, и если Федун, Измайлов или Родионов доверяли трансферы посредникам, я не в курсе. Одолжений никому я не делал. Петкович — это мой выбор. На тот сезон мы искали правого защитника и те три варианта, которые предложило руководство, мне не понравились. Тогда один знакомый агент прислал мне смс: "Смотри, есть такой игрок. Его можно взять бесплатно". Я посмотрел нарезку и мне показалось, что он добротный игрок. Но прежде всего, он был бесплатным. Пообщался с руководством, а кто был посредником — я не знаю", — приводит слова специалиста Sport24.
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