Массимо Каррера: Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал слова бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова о том, что ситуация начала ухудшаться после появления Тимура Гурцкая и Марко Трабукки, входивших в окружение итальянского тренера.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов