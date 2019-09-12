"Планирую поехать зимой на стажировку в "Манчестер Сити". Тренерский штаб тоже поедет? Будем решать ближе к делу", — приводит слова Газизова Sport24.
В июле 2016 года из "Уфы" в "Манчестер Сити" перешел полузащитник Александр Зинченко. После этого клубы заключили соглашение о сотрудничестве. Ранее стажировку в "Сити" проходили два бывших тренера уфимцев Виктор Гончаренко и Сергей Семак.
Гендиректор "Уфы" Газизов: планирую поехать зимой на стажировку в "Манчестер Сити"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что зимой планирует отправиться на стажировку в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Уфа"
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