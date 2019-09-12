Гендиректор "Уфы" Газизов: планирую поехать зимой на стажировку в "Манчестер Сити"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что зимой планирует отправиться на стажировку в "Манчестер Сити".

Фото: ФК "Уфа"