"В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола любви болельщиков…
Слежу ли за играми "Спартака"? Когда есть интересные матчи, конечно, смотрю. Но я смотрю и матчи "Зенита" или ЦСКА, когда они играют в еврокубках. Сейчас начался чемпионат Италии, поэтому, конечно, отдаю предпочтение ему.
Вспоминаю хорошие времена, которые мы прошли с клубом. Всегда приятно вспоминать моменты, которые мы пережили вместе с болельщиками и всей командой. Как бы охарактеризовал для себя "Спартак" сегодня одним словом? Любовь", - приводит слова Карреры Sport24.
Массимо Каррера: как бы охарактеризовал для себя "Спартак" одним словом? Любовь
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что продолжает следить за выступлением красно-белых.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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