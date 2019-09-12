"Не было ли опасений, что после моей встречи с руководителями клубов могут наступить изменения в руководстве судейского корпуса? Меня может уволить только президент РФС. А он в тот же день ответил на все слухи. Лига не имеет права вмешиваться в эти вопросы. У нас был хороший диалог, я выслушал обоснованные претензии.
В целом у меня работа такая: выиграла команда — довольны, не выиграла — недовольны. Главное, что я сам собой недоволен. У меня к себе есть вопросы. Моя задача — объяснить своим подопечным, как правильно трактовать тот или иной эпизод. И если судья допускает ошибку, то, возможно, я что-то недообъяснил, недоразжевал. В любой судейской ошибке есть и моя вина как руководителя.
В чем заключается план улучшения судейства? В том, чтобы не совершать ошибок, которые непонятны никому. Для этого мы провели работу на сборах, все проанализировали. План — это же не про то, что надо продать сегодня 10 кг, а завтра 20 кг. План — это то, что мы отрабатывали на сборах, надо его реализовать на практике. Если скажу, что в 9-м туре мы запланировали допустить две ошибки, в 10-м одну, а в 11-м вообще ни одной, надо мной все будут смеяться", — цитирует Егорова "Чемпионат".
Александр Егоров: меня может уволить только президент РФС, лига не имеет права вмешиваться в эти вопросы
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не опасался увольнения после встречи с руководителями клубов РПЛ, на которой в адрес работы арбитров было высказано немало претензий.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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