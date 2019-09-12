Александр Егоров: меня может уволить только президент РФС, лига не имеет права вмешиваться в эти вопросы

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не опасался увольнения после встречи с руководителями клубов РПЛ, на которой в адрес работы арбитров было высказано немало претензий.



Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"