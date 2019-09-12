"То, что было реально возможно, — это работа в Иране. Там, куда в итоге поехал Андреа Страмаччони. Было два предложения из Ирана, которые могли бы быть интересными с финансовой точки зрения, но не с творческой. Поэтому данную идею я оставил. Были и еще предложения из-за пределов Италии.
Слухи про "Оренбург", "Динамо" и "Рубин"? Нет. Не контактировал ни с кем. Это были просто слухи в СМИ", - цитирует Карреру Sport24.
Массимо Каррера: не контактировал ни с одним клубом из России
Бывший главный тренер "Спартака" рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из московского клуба, а также заявил, что не вел переговоры с "Оренбургом", "Динамо" и "Рубином", куда его сватали СМИ.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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