Массимо Каррера: не контактировал ни с одним клубом из России

Бывший главный тренер "Спартака" рассказал, какие предложения ему поступали после ухода из московского клуба, а также заявил, что не вел переговоры с "Оренбургом", "Динамо" и "Рубином", куда его сватали СМИ.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов