Ари — о краже часов на 23 млн: это очень сильно задело, будто у меня украли сердце

Нападающий "Краснодар" Ари рассчитывает на то, что сотрудники полиции найдут украденные у него шестеро часов. Ранее стало известно, что полицейские задержали в Краснодаре мужчину, который подозревается в краже у футболиста коллекции из 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС