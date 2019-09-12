Новичок"«Спартака", чешский полузащитник Алек Крал провел первую тренировку на базе красно-белых в Тарасовке.
Как сообщает официальный сайт "Спартака", перед началом занятия Крала, прибывшего из расположения сборной Чехии, пропустили через традиционный коридор.
Новичок "Спартака", чешский полузащитник Алек Крал провел первую тренировку на базе красно-белых в Тарасовке.
Как сообщает официальный сайт "Спартака", перед началом занятия Крала, прибывшего из расположения сборной Чехии, пропустили через традиционный коридор.
Алекс Крал: готов дебютировать за "Спартак" уже в эти выходные
Новичок"«Спартака", чешский полузащитник Алек Крал провел первую тренировку на базе красно-белых в Тарасовке.
Фото: ФК "Спартак"
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