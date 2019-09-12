Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал заявление в прокуратуру, которое на него подал "Спартак" после поста в твиттере про Луиса Адриано.
"Слова про обезьяну — расизм? Нет, это поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент, связанный со стычками Адриано и Набабкина, которые вполне могли закончиться массовой дракой футболистов. Причем, если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удален, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере. Спартаковца нужно было также убирать с поля, но «обезьяна» в его адрес – это, повторю, именно поведенческая характеристика. Если бы в похожем стиле выступили Рассказов, Ломовицкий или Джикия — я бы написал про них то же самое. Такие же ассоциации возникают, когда Артем Дзюба, выпучив глаза, нападает на арбитров или футболистов других клубов. Или, например, когда мой старший 3-летний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: "Хватит обезьянничать". Если посмотреть твиттер, то подобное сравнение, думаю, можно найти не в одном экземпляре.
Представляю, как это было странно для "Спартака", но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком. В-третьих, реальный расизм – это когда звучит конкретное выделение по расовому признаку, смешанное с призывом к физическому или психологическому унижению. Ничего подобного в моем твите и близко нет", - цитирует Малосолова "Чемпионат".
Андрей Малосолов: "Спартак" хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
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