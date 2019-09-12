» » "Балтика": мы были против играть с "Локомотивом" в Кубке во время паузы на матчи сборных

"Балтика": мы были против играть с "Локомотивом" в Кубке во время паузы на матчи сборных

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев заявил, что клуб выступил против проведения матча 1/16 финала Кубка России с "Локомотивом" в перерыве на игры национальных сборных.

Ранее директор москвичей по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что железнодорожники попросили РФС о переносе игры с калининградцами на 9 сентября, но получили отказ.

"Скорее всего, отказал "Локомотиву" в проведении матча 9 октября РФС. Никаких писем от железнодорожников нам не приходило, были лишь попытки устно согласовать дату, но мы двигаемся по своему календарю.

"Балтика" изначально хотела играть в те даты, которые обозначены в календаре. Мы были против играть во время паузы на матчи сборных, потому что у нас есть свои графики. К тому же лучше играть в конце сентября, когда хорошая, теплая погода, чтобы собрать максимально стадион", — цитирует Качукаева "РБ-Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Балтика Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лука Модрич получил травму приводящей мышцы бедра
Президент "Реала": нам не продают Погба, Мбаппе и Левандовски
"Балтика": мы были против играть с "Локомотивом" в Кубке во время паузы на матчи сборных
Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому: не было бы у тебя ствола, я бы тебе!
Андрей Малосолов: "Спартак" хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку 1
Лионель Месси: не согласился бы на победу в Лиге чемпионов и проигрыш в Примере 1
Массимо Каррера: не обидно ли, что у меня не было Шюррле? Мы выиграли чемпионат! Я ни о чем не жалею
Вратарю "Спартака" Селихову будет сделана операция 1
Арнор Сигурдссон рассказал о футбольных симпатиях и любимом игроке в детстве
Фанаты отреагировали на возвращение Джеймса к тренировкам: спасибо, Аспиликуэта, и до свидания
Алекс Крал: готов дебютировать за "Спартак" уже в эти выходные
Марио Фернандес — лучший игрок ЦСКА в августе по мнению болельщиков 4
"Балтика" сделала заявление по поводу матча Кубка России с "Локомотивом" 1
Валерий Карпин заступился за мальчика с прической в стиле Ибрагимовича 2
Сергей Хусаинов: в РПЛ работают слабые судьи, если уже с первого тура начинают косячить и ищут оправдания
Ари — о краже часов на 23 млн: это очень сильно задело, будто у меня украли сердце 9
"Барселона" представила третий комплект формы
Федор Чалов признан лучшим молодым футболистом России 17
Минобразования заступилось за мальчика с прической в стиле Ибрагимовича
Массимо Каррера: не контактировал ни с одним клубом из России 3
Александр Егоров: меня может уволить только президент РФС, лига не имеет права вмешиваться в эти вопросы
Мэр Набережных Челнов: руководство города занимается вопросом проведения матча с московским "Спартаком" 1
Массимо Каррера: как бы охарактеризовал для себя "Спартак" одним словом? Любовь 16
Римская прокуратура нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА 4
Гендиректор "Уфы" Газизов: планирую поехать зимой на стажировку в "Манчестер Сити"
Летом агенты заработали на трансферах более 500 млн долларов
Массимо Каррера: Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали 5
Арнор Сигурдссон: решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни
«Локомотив» воюет против спекулянтов. К Лиге чемпионов забанили уже 70 человек 1
Лионель Месси: Роналду пригласил меня на обед? Без проблем
Все новости