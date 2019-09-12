Заседание исполкома РФС пройдет 19 сентября

Заседание исполкома РФС пройдет в Доме футбола в Москве 19 сентября.В повестку дня войдут следующие вопросы: рассмотрение отчетов о деятельности лиг (Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги) за прошлый сезон, а также планов лиг на текущий сезон, учреждение Автономной некоммерческой организации (АНО) "Межрегиональный центр развития футбола "Запад" и АНО "Межрегиональный центр развития футбола "Восток", централизация Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) коммерческих прав на период с 2022 по 2028 год, утверждение календарного плана национальных сборных команд России, утверждение списка судей на текущий сезон, утверждение новой редакции регламента РФС по этике и приложения 1 (об использовании системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Российской премьер-лиги), состав технического комитета.