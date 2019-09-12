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Миодраг Божович: насколько доволен усилением? На тройку

Главный тренер «Крыльев» на встрече с болельщиками рассказал про свои отношения с ними, оценил закрывшееся трансферное окно и рассказал, что нужно сделать Соболеву, чтобы попасть в сборную
Фото: РИА Новости
- Встреча с болельщиками перед сложной игрой против «Краснодара» не выхолащивает игроков?

- Это кусочек нашей работы. Эти люди поддерживали нас каждую игру. Они хорошо болеют. Мне жалко после игры, когда я их вижу, если мы проигрываем. Здесь нет никаких вопросов.

Самая тёплая встреча с болельщиками? Я много гуляю по городу. Меня люди встречают очень доброжелательно. Они дают мне силы. Когда «Крылья» заняли третье место (в 2004-м году, прим. Rusfootball.info), стадион забивался на каждый матч. Всё зависит от результата.

- У «Крыльев» 10 новичков этим летом. Насколько довольны усилением по пятибалльной шкале?

- На три. У нас нет денег на большие трансферы. Мы забрали игроков, которые были свободны, и взяли опытных футболистов, чтобы они помогли молодым ребятам. Привлечение игроков из молодёжки? Некоторые из них скоро будут играть в главной команде.

- Чего не хватает Соболеву, чтобы попасть в сборную?

- Главный тренер сборной России хорошо сказал по этому поводу. Он должен показывать стабильность, забивать и дальше. Тогда он будет очень хорошим кандидатом в сборную Россию.

- У вас было всего два центральный защитника, теперь восстановился Бурлак, взяли Лысцова. Не будет головной боли, кого ставить?

- На любое место нужно два игрока. Как иначе играть двусторонку? Перебора тут нет.

- Можете оценить сопернику по Кубку «Торпедо»? Они лидируют в ФНЛ.

- Я знаю пару игроков, которые там играют. Опытные футболисты, например, Рязанцев. Качество у них есть. Но у нас впереди «Краснодар» и «Ахмат», сложное турнирное положение, так что пока рано о Кубке думать.

- Пришлось заставлять кого-то идти на мероприятие?

- У них такая профессия, они должны это делать. Вопросов никаких нет. Мне сказали, приезжай, и я никому не говорил: «Посмотрите, я не хочу». Это наша работа. Не нарушают ли они здесь режим с пивом и шашлыками? У нас нет проблем с такими вещами. А пиво безалкогольное, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.


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Теги: Божович Крылья Советов
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