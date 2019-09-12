Бывший футболист "Локомотива" Михалик переводил украинской армии заработанные в России деньги

Бывший игрок "Локомотива" и сборной Украины Тарас Михалик финансово помогал украинской армии во время своих выступлений в России, сообщил украинский журналист Роман Бебех.



Фото: "Локомотив - инфо"

"Будучи игроком "Локомотива", Тарас помогал украинской армии. Он это не афишировал, потому что не считал нужным", - сказал Бебех.Бебех также сообщил, что после возвращения на Украину в июле 2019 года у Михалика был конфликт с ультрас луцкой "Волыни", который удалось уладить только после того, как радикалам привели факты, подтверждающие передачу средств украинской армии Михаликом в то время, когда он играл за московский клуб.