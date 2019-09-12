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Егор Титов: думаю, "Зенит" вымучит победу в матче с "Арсеналом"

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ "Зенит" - "Арсенал".

"После матчей сборных всегда самые тяжелые туры, на самом деле. У лидеров очень большое количество игроков уезжает в сборные, и после этого сложно сразу находить свою игру. Во многих чемпионатах есть такое, что топ-клубы просят не встречаться с себе подобными после встреч сборных. Не знаю, будет ли сейчас Тула попроще для "Зенита". Дзюба, Оздоев, Жирков играли за сборную, проделали огромный объем работы, особенно в Шотландии. Что касается Тулы, то, конечно, она не та, что в прошлом сезоне. Нет Джорджевича, Бакаева и Мирзова — по сути, трех ведущих футболистов. Заменить эту тройку очень сложно. По классу у "Зенита", конечно, есть преимущество. Безусловно, чаша в 50 тысяч болельщиков будет давить на гостей. "Зенит" уже привык играть в такой атмосфере. В последних пяти играх у команд по три победы. Правда, дважды успели проиграть туляки, у питерцев одна неудача — в Уфе. Но все-таки "Зенит" не имеет права терять здесь очки. Да, матч будет сложным, особенно после сборных. Но у Тула сейчас не такая бегущая атака. Луценко не молод, Кангва после травмы. Есть Лесовой, он в порядке. Но этого мало. Думаю, "Зенит" вымучит победу, но она будет в один мяч — не больше", - цитирует Титова Рейтинг Букмекеров.


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Теги: Титов Арсенал Тула Зенит
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