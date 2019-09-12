Итальянский футбольный специалист, вице-чемпион Европы Луиджи ди Бьяджо, участвовавший в церемонии вручения наград премии Football Heroes ("Герои Футбола") в Москве, поделился мнением о том, кто из его коллег оставил наибольший след в российском футболе.
"Чемпионат России — серьезное соревнование. И наряду с вопросом о том, почему Каррера не востребован в Италии стоит вопрос, почему он не востребован в России.
Что касается итальянских тренеров, которые работали в России (Скала, Спаллетти и Каррера), то больше всех себя показал Спаллетти. Но не стоит забывать и про Капелло, который тренировал сборную", - цитирует Бьяджо Sport24.ru.
Ди Бьяджо: больше всех из итальянских тренеров в России себя показал Спаллетти
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