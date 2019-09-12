Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, что Александр Кокорин и Павел Мамаев бы усилили команду.
— Возможно ли появление Кокорина или Мамаева в вашей команде?
— Не обсуждали эту тему с генеральным директором. Насколько я знаю, в Кокорине очень заинтересован "Зенит", у Мамаева непонятная ситуация с "Краснодаром". К тому же, за Александром и Павлом уже образовалась очередь. Не вижу смысла комментировать слухи.
— Эти футболисты смогли бы усилить "Сочи" в своем нынешнем состоянии?
— Кокорин и Мамаев усилили бы любой российский клуб, но надо понимать, что год простоя не может пройти бесследно для организма. Если мы говорим о прошлогодних Кокорине и Мамаеве — усилили бы без вопросов. Если гипотетически рассуждать о них в данный момент — думаю, что пригодились бы.
"СЭ"
Александр Точилин: Кокорин и Мамаев усилили бы любой российский клуб
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»