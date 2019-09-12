Александр Мостовой: для "Спартака" матч с "Уралом" будет во многом определяющим
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, в котором красно-белые дома 14 сентября примут "Урал".
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"Думаю, пауза должна пойти на пользу красно-белым. Страсти отошли, шум, который был вокруг команды, утих. Клуб имеет неплохую позицию в турнирной таблице и хороший запас очков. Предстоящий матч с "Уралом" будет во многом определяющим. Уже по итогам этого тура "Спартак" может вернуться в зону Лиги чемпионов", — цитируют Мостового "Известия".
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