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Александр Мостовой: для "Спартака" матч с "Уралом" будет во многом определяющим

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, в котором красно-белые дома 14 сентября примут "Урал".
Фото: Getty Images
"Думаю, пауза должна пойти на пользу красно-белым. Страсти отошли, шум, который был вокруг команды, утих. Клуб имеет неплохую позицию в турнирной таблице и хороший запас очков. Предстоящий матч с "Уралом" будет во многом определяющим. Уже по итогам этого тура "Спартак" может вернуться в зону Лиги чемпионов", — цитируют Мостового "Известия".


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Теги: Мостовой Урал Спартак Москва
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