Артем Дзюба: не могу сказать, что матч с "Арсеналом" для меня принципиальный
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча с тульским "Арсеналом" в рамках 9-го тура чемпионата России, который состоится сегодня, 13 сентября. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Фото: Getty Images
"Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен "Арсеналу" за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда. В частности, Аджоеву (президент "Арсенала" Гурам Аджоев. — прим. Rusfootball), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин. — прим. Rusfootball) и Божовичу (экс-главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович. —прим. Rusfootball). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись", — заявил "Известиям" Дзюба.
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