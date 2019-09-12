Сергей Кирьяков: ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, но "Тамбов" точно даст бой
Бывший полузащитник сборной России Сергей Кирьяков считает, что ЦСКА не одержит легкую победу в предстоящем матче 9-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
"ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, и все ждут от москвичей победы. Но "Тамбов" точно даст бой. Эта команда с характером и способна отбирать очки даже у лидеров. Если у армейцев будет хотя бы немного недонастроя, то они могут серьезно поплатиться. Поэтому нужно отнестись к этой встрече со всей ответственностью", - отметил "Известиям" Кирьяков.
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