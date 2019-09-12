Борис Игнатьев: "Локомотиву" точно не будет просто с "Сочи". У южан отличный подбор футболистов
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча предстоящего тура РПЛ между "Сочи" и "Локомотивом".
фото: Sportbox
"Сочи" еще до перерыва заметно прибавил. Южане показывали добротный футбол, демонстрировали неплохой уровень командной игры. У них отличный подбор футболистов. А форвард Антон Заболотный, который пополнил состав не так давно, вполне органично в него вписался. "Локомотиву" точно не будет просто. Но "железнодорожники" — стабильная команда, которая здорово выглядит в нынешнем сезоне", — сказал "Известиям" Игнатьев.
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