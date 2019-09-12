Борис Игнатьев: "Локомотиву" точно не будет просто с "Сочи". У южан отличный подбор футболистов

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча предстоящего тура РПЛ между "Сочи" и "Локомотивом".

фото: Sportbox