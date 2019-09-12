Томас Цорн: я не против, если Каррера придет на "Спартак", но это может создать конфликт

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что не намерен выходить на связь и приглашать на матч бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру, который приехал в Москву для вручения премии Football Heroes.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов