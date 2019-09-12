"Мы с ним знакомы еще со времен, когда он был главным тренером "Спартака", но не могу сказать, что он мой друг и мы часто общаемся. Сейчас много, кто приехал в Москву — тот же Тотти. Я же не должен его звать на матч.
Если Массимо захочет — придет. Но я считаю, что с учетом текущего фона у болельщиков и в СМИ вокруг всей ситуации это может создать конфликт.
Я не против, если он придет на стадион, но от нас не будет позиции, что мы его зовем. Я даже не знаю его графика", — сказал Цорн Sport24.
Томас Цорн: я не против, если Каррера придет на "Спартак", но это может создать конфликт
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что не намерен выходить на связь и приглашать на матч бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру, который приехал в Москву для вручения премии Football Heroes.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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