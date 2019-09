Артем Ребров: Самедов — пример для молодого поколения не только на поле

View this post on Instagram

Не так много футболистов, с которыми мы друг против друга играли ещё в школьные годы на первенстве Москвы и общаемся до сих пор. Еще меньше сумели дорасти до уровня команд Премьер-Лиги. Таких ребят моего возраста не так много. Наверное, это нормальная статистика для профессионального спорта. Одним из таких людей является человек, на фото рядом со мной. Вы все его прекрасно знаете. Саша Самедов @19samedov84 не так давно закончил профессиональную карьеру. Яркую, насыщенную, позавидовать которой может каждый. Никогда не забуду, как в Сокольниках, в манеже, на ковровом покрытии Саша, Дима Торбинский и компания возили нас... Если бы не мое мастерство (после этой фразы вся команда МИФИ-84, прочитав, взялась за животы и вспомнили все мои «сейвы» на школьном уровне ??), счет было бы страшно вспоминать! ? Также с Сашей мы пересекались в молодежной и первой Сборной России. Он играл, я больше смотрел со стороны ?????? И вот на закате карьеры мы встретились в великом и могучем, где провели славное совместное время и достигли главной высоты — Чемпионства ???В прошедшие выходные семья Самедовых пригласила наш фонд @bfsvoimiglazami поучаствовать в замечательном мероприятии. Саша вместе с шеф-поваром кафе Сирень @cafe_siren готовили вкуснейшие бургеры, часть средств от продажи которых, пойдут в наш фонд. Для разогрева интереса публики мы принесли памятные лоты и провели благотворительный аукцион в пользу нашего фонда. Получился отличный вечер. Спасибо всем гостям и организаторам. #Вместемыможемсделатьбольше Саня, ты пример для молодого поколения не только на поле, но и в том, как правильно жить после окончания профессиональной карьеры. Успехов во всех твоих делах! Мы всегда рады встречи с тобой ???? #ребров32 #самедов19 #кафесирень #благотворительность #фондсвоимиглазами #делайдобро