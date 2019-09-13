"И РФС, и РПЛ готовы идти навстречу клубам, которые представляют нашу страну в еврокубках. Но сначала клубы должны договориться между собой о переносе матча. Как мы понимаем, "Локомотив" не смог согласовать с "Зенитом" другую дату.
Если говорить о матчах Кубка России, то мы решили, что команды должны играть в один день, это спортивный принцип, чтобы иметь одинаковое время на подготовку к очередному туру РПЛ. "Локомотив" хотел сыграть матч Кубка 24 сентября. До этого у них матч 22-го числа. Это означает, что на игру с "Балтикой" полетел бы неоптимальный состав. Но это противоречит стратегии турнира. Как и другое предложение "Локомотива" — перенести игру на 9 октября. То есть на период "окна" на игры европейских сборных.
Такая ситуация была понятна еще летом, но тогда клубы утвердили календарь. РФС всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для всех российских клубов. Но в то же время мы наблюдаем за тенденциями мирового футбола — увеличением количества игр, уплотнением календаря. И нашим клубам надо быть к этому готовыми.
Календарь исторически находится под микроскопом и является объектом дискуссий. В этом году, на наш взгляд, удалось учесть самые разные интересы клубов. Но и в РФС и в РПЛ понимают, что работу над улучшением календаря в интересах команд надо продолжать", - приводит слова Мельникова "Спорт-экспресс".
В РФС ответили на критику "Локомотива" из-за даты проведения матча Кубка России
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал критические заявления "Локомотива" о назначении даты матчей Кубка России. В среду РФС принял решение проводить игры 1/16 финала Кубка России в один день — 25 сентября, в московском клубе этим решением остались недовольны.
Фото: официальный сайт РФС
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