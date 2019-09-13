"Когда я был маленьким, родители брали меня с собой на матчи "Спартака". Причём на футбольные раза два всего, больше на хоккей. Отец одно время занимался значками. Рядом с Сокольниками был магазин: он продавал там свои и покупал новые. А после мы шли на хоккей. Я почти всю жизнь в "Динамо", это моя команда. Да, в детстве ходил на другой стадион, но не сам же это решал. Что я мог понимать в 10 лет? Но когда был в дубле, мне писали: "Ты мясной, играть в "Динамо" не должен. У нас есть Антон".
Года два или три назад всё изменилось. В группе болельщиков "Динамо" в ВК я написал нескольким фанатам, хотел рассказать, как всё было на самом деле. И меня поняли. Тогда всё и прекратилось. Есть игроки, которых будут любить, даже если у них временно не будет получаться. В "Динамо" это, например, Панченко. Но Кирилл заслужил эту любовь, помним, что он сделал для команды в ФНЛ. Или Игорь Акинфеев — не важно, как он сыграет, фанаты ЦСКА всё равно станут его поддерживать, он любимчик, символ. Имя нужно заслужить, я это понимаю. Буду стараться играть хорошо", — цитирует Лещука "Матч ТВ".
Игорь Лещук: когда был в дубле, мне писали: "Ты мясной, играть в "Динамо" не должен"
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал об отношении к нему болельщиков московского клуба, когда он ещё находился в дубле команды.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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