Игорь Лещук: когда был в дубле, мне писали: "Ты мясной, играть в "Динамо" не должен"

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал об отношении к нему болельщиков московского клуба, когда он ещё находился в дубле команды.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф