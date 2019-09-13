Рашид Рахимов: люди, которые составляют нам календарь, наверное, не понимают, что делают, или делают это нарочно

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов высказал мнение о предстоящем матче Кубка России со "СКА-Хабаровском" и календаре чемпионата России.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев