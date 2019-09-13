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Рашид Рахимов: люди, которые составляют нам календарь, наверное, не понимают, что делают, или делают это нарочно

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов высказал мнение о предстоящем матче Кубка России со "СКА-Хабаровском" и календаре чемпионата России.
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
"Действительно, мы даже не почувствовали, что "СКА-Хабаровск" вылетел из Премьер-Лиги. Не понимаю, почему каждый раз нам выпадает Хабаровск. Сейчас мы думаем о матчах с "Ростовом" и "Крыльями Советов". Но приблизительно думаем и о том, кто из игроков сможет сыграть с хабаровчанами, и кто туда полетит. Но скорее всего, полететь должны будут все, потому что нужно будет за исключением 3-4 игроков возвращаться в Москву и уже потом готовиться к матчу с Сочи.

Люди, которые составляют нам календарь и график, наверное, не понимают, что делают, или делают это нарочно. Мы идем навстречу "Ростову", дату матча поменяли с 15 на 16 сентября. Матч с "Крыльями" стоял на 22 сентября в 16:30, мы были не против поменять и на 21, но просили, чтобы нам оставили время, и чтобы это не было ранее время. Но, к сожалению, игру ставят на 14:00. Через несколько дней нам лететь в Хабаровск, где игра совсем в другое время. Потом возвращаться в Москву, снова меняем часовой пояс, а затем летим в Сочи и играем в вечернее время. Тут также поменяли день матча, из-за Формулы-1.

Затем летим в Уфу, тут поменяли дату, и играем в 11:30. С нами делают всё, что хотят. За все это время мы должны несколько раз поменять физиологический процесс в организме игроков. Надо менять часовые пояса и постоянно думать об этом. О чём думали там — я не знаю. Мы на все моменты дали согласие — а с нами поступили, если так выразиться, не обращая внимание на наши просьбы. Это не правильно. Это достаточно сложный процесс, для футболистов, для всех. Для любого человека менять физиологический процесс четырежды за 12 дней достаточно сложно", — цитирует Рахимова пресс-служба клуба.


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Теги: Ахмат Рахимов Кубок России СКА-Хабаровск
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