Юрий Сёмин записал видеообращение к мальчику с прической Ибрагимовича

"Дорогой Прохор! Я — Юрий Сёмин, тренер "Локомотива". Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в "Локомотиве". Удачи тебе, всё будет хорошо", — сказал Сёмин.