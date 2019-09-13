"Дорогой Прохор! Я — Юрий Сёмин, тренер "Локомотива". Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в "Локомотиве". Удачи тебе, всё будет хорошо", — сказал Сёмин.
Юрий Сёмин записал видеообращение к мальчику с прической Ибрагимовича
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин в своём "инстаграме" опубликовал видеообращение к мальчику из Красноярского края, у которого ранее возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле Златана Ибрагимовича.
"Дорогой Прохор! Я — Юрий Сёмин, тренер "Локомотива". Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в "Локомотиве". Удачи тебе, всё будет хорошо", — сказал Сёмин.
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