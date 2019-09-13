Защитник "Зенита" Дуглас Сантос рассказал о желании выучить русский язык.
"Я очень хотел бы изучить базовый русский. Это важно для моей жизни в России — выучить основные выражения, связанные с футболом и повседневной жизнью. Хочется завести каких-то знакомых в России. Но пока учителя нет.
Дзюба не учит? Нет, шутки его не понимаю. Но он знает какие-то слова на испанском и португальском. Постоянно что-то говорит. Дал ли он мне прозвище? Пока нет, но, я уверен, что-то придумает", - цитирует Сантоса "СЭ".
Дуглас Сантос: шутки Дзюбы не понимаю
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»