Жена Погребняка отреагировала на информацию о последней стадии рака мозга у Анастасии Заворотнюк

Мария Погребняк, жена бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, отреагировала на информацию о последней стадии опухоли мозга у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.



Фото: инстаграм Марии Погребняк

"Я до последнего не хотела верить этим слухам!" — написала Мария в инстаграм-сторис, опубликовав скриншот с новостью о крайне тяжелом состоянии 48-летней звезды, которая является женой фигуриста Петра Чернышева.





