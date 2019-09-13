Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Арсенала" на матч 9-го тура чемпионата России.
"Зенит": Лунев — Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Жирков, Дриусси — Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер.
"Арсенал": Левашов — Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Денисов — Берхамов, Ткачев, Костадинов — Луценко, Эв. Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.
"Зенит" - "Арсенал": стали известные стартовые составы
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