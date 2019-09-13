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Франческо Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича: сюрреалистичная ситуация

Легенда "Ромы" Франческо Тотти, принявший участие в церемонии Football Heroes Awards, которая прошла в Москве, прокомментировал историю с российским мальчиком Прохором.

Напомним, в сентябре в Сибири разразился скандал. Руководству средней школы №?4 города Сосновоборска Красноярского края не понравилась прическа школьника. Прохор, большой поклонник шведского нападающего Златана Ибрагимовича, пришел в класс с выбритыми висками и собранными в хвостик обесцвеченными волосами на макушке. Директор не одобрила новый имидж мальчика и посоветовала родителям перевести его на домашнее обучение.

"То, что произошло, неправильно и сюрреалистично. Это несправедливо, когда человека, а тем более ребенка, притесняют лишь потому, что он следует за своим кумиром. Это ведь никому не вредит. Учителя должны задуматься", - цитирует Тотти Corriere dello Sport.

Sport24.ru


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Теги: Тотти Серия А Ибрагимович
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