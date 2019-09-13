"В первом тайме пару моментов у своих ворот сами себе организовали. Могли забивать больше. Но "Арсенал" оборонялся большими силами. Хорошо, что смогли забить после того, как пропустили. Кто-то сейчас лучше готов, кто-то хуже. Разбираемся в состоянии игроков.
Азмун? Не забивает, бывает. Думаю, в нужный момент он забьет. Реализация пока хромает. Будем работать и ждать забитые мячи. Другого ничего не остается.
По тренировочному процессу, по контрольному матчу Кузяев заслужил выйти в стартовом составе. Он сыграл достаточно остро в атаке. Есть какие-то вопросы по игровым взаимодействиям. Но этот вопрос решаемый. В конце он стал уставать и попросил замену.
Барриос прилетел вчера, Азмун — позавчера. Мы разговаривали с ними. И сегодня после утреннего занятия приняли решение ставить их в состав", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: в первом тайме пару моментов у своих ворот сами себе организовали, но могли забивать больше
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу петербургской команды над тульским "Арсеналом" (3:1) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: "Спорт день за днем"
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